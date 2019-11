A 34 anni, Luka Modric potrebbe essere al tramonto della sua esperienza col Real Madrid. Sul croato ci sono diversi club (tra cui il Milan) e non è da escludere una nuova avventura nell'MLS americana. I blancos, dal canto loro, hanno già individuato i sostituti: 3 nomi di caratura mondiale per non far pesare l'assenza dell'attuale pallone d'Oro. Secondo fichajes.net, la lista sarebbe composta da Paul Pogba (Manchester United), Christian Eriksen (Tottenham) e ​Donny van de Beek (Ajax).