Il giovane Vinicius Junior sta facendo parlare molto di sé in Spagna. L’attaccante brasiliano classe 2000 è stato pagato 45 milioni di euro dal Real Madrid, che ha scelto di inserirlo nella squadra B, il Real Madrid Castilla, per farlo ambientare al meglio. Vinicius segna ed incanta in Segunda Division, ma gli avversari, soprattutto in trasferta, non lo graziano di certo. Dopo il morso in testa ricevuto da Tachi nel derby con l’Atletico e dopo numerosi interventi duri e intimidatori subìti, il Real Madrid, secondo quanto riporta AS, starebbe pensando di risparmiare a Vinicius le trasferte, facendolo giocare solamente nelle partite casalinghe. Gli avversari in campo e i tifosi rivali spesso considerano irrisorie le giocate del giovane talento brasiliano.