Real Madrid, Endrick ripaga la fiducia di Ancelotti: ancora in goal contro la Real Sociedad in Coppa del Re

Cristian Giudici

37 minuti fa



Carlo Ancelotti chiama, Endrick risponde presente. L'attaccante brasiliano classe 2006, autore del goal decisivo nell'andata vinta 1-0 in trasferta, segna anche nella semifinale di ritorno della Coppa del Re allo Stadio Santiago Bernabeu contro la Real Sociedad. Passata in vantaggio al 16' con Barrenetxea.



Poi alla mezzora Vinicius sforna un assist al bacio per il suo giovane connazionale, che mette in rete la palla del pareggio per 1-1 con un delizioso tocco sotto. Per Endrick si tratta del goal numero 5 in altrettante presenze in questa edizione della Coppa del Re.