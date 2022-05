Secondo quanto riportato da The Athletic, Antonio Rudiger, difensore centrale del Chelsea, è in procinto di accasarsi al Real Madrid. Il classe 93, in scadenza con i blues nel 2022, guadagnerà tra i 9-10 milioni di euro all'anno con i blancos, e sarà vincolato da una clausola rescissoria di 400 milioni di euro. Il nazionale tedesco, in stagione, ha collezionato 31 presenze in Premier League, segnando 3 reti.