. Anche contro il Levante, al Santiago Bernabeu, la squadra di Julenè uscita tra i fischi, senza punti e dopo l'ennesima prestazione poco convincente.: domenica prossima, infatti, Sergio Ramos e compagni saranno di scena al Camp Nou per il Clasico contro il Barcellona, una sfida a cui il Real arriva in uno dei peggiori momenti della sua storia.RECORD NEGATIVO - A testimoniare questo momento sono i numeri: prima del gol di Marcelo, che nel finale della partita di oggi ha accorciato le distanze per il Real,, segnando così la. Una crisi di gol, ma non solo, a cui neanche le discusse scelte di formazione di Lopetegui (Kroos, Bale e Benzema in panchina) hanno saputo trovare rimedio.Se, come riferiscono dalla Spagna, nelle prossime ore Florentino Perez si deciderà a esonerare Lopetegui - che molti tifosi, anche sui social network, hanno ribattezzato FlopEtegui - sono due le vie percorribili: una, quella preferita dal presidentissimo del Real (beccato dalle telecamere mentre, con i suoi sotto 2-0, mandava preoccupato dei messaggi col telefono), porta direttamente ad, ma in questo caso c'è da risolvere la vicenda contrattuale tra lo stesso Conte e il Chelsea, con cui è sotto contratto fino a giugno.e in questo senso il primo nome è quello di Santiago, ex esterno dell'Inter ora al lavoro nelle giovanili del Real. Due possibilità, una sola scelta possibile: il Madrid non è più Real, ora il tempo stringe.