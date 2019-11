Secondo il Sun, il Real Madrid avrebbe individuato il nuovo obiettivo per la difesa: è ​William Saliba, centrale francese di proprietà dell'Arsenal ma in prestito al ​Saint-Etienne. Il 18enne è stato acquistato dai Gunners per 30 milioni di euro nel scorso della scorsa estate proprio dal club francese a cui è stato lasciato in prestito. Ora i blancos vorrebbero rubarlo all'Arsenal per puntellare la difesa.