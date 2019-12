Florentino Perez, presidente del Real Madrid, parla a margine della presentazione dell'iniziativa benefica Corazon Classic Match, dove ringrazia il Porto: "Grazie per esservi uniti a noi in quest'evento per aiutare i più bisognosi. Il Porto è una delle migliori squadre d'Europa, un club leggenderio, molto amato in Portogallo e ammirato in tutto il mondo. E abbiamo giocatore in comune, come Casillas, il nostro capitano di sempre".