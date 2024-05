Real Madrid, Florentino Perez a Parigi: cosa sta succedendo con Mbappé

In occasione delle celebrazioni per i 120 anni dalla nascita della FIFA,da quando l’attaccante, promesso sposo dei blancos, ha annunciato il suo addio al Paris Saint-Germain.- Secondo quanto riferiscono i media francesi,che inizieranno nella capitale francese il prossimo 24 luglio per concludersi il 10 agosto. Dopo la mail inviata dal Real Madrid alla Federcalcio transalpina, nella quale veniva esplicitata la volontà di non mettere a disposizione i suoi calciatori francesi per le OlimpiadiUomo simbolo della nazionale e volto dello sport francese, Mbappé sarà impegnato peraltro dal prossimo 14 giugno fino ad almeno la conclusione della fase a gironi agli Europei.- In Spagna cresce nel frattempo la curiosità sulla. Considerando gli imminenti impegni con la nazionale di Deschamps e che il suo contratto col PSG si esaurirà non prima del 30 giugno, difficilmente Mbappé potrà comparire al “Santiago Bernabeu” prima della prossima estate. Che la cerimonia di presentazione avvenga a luglio o ad agosto dipenderà appunto dalla sua partecipazione o meno alle Olimpiadi di Parigi. Quel che è certo è che dal prossimo 1° luglio Kyluan Mbappé sarà un nuovo giocatore del Real Madrid: firmerà un contratto da 20 milioni di euro a stagione più bonus fino al 2029.