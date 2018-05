Florentino Perez, presidente del Real Madrid, parla a Sky Sport dopo le parole di Cristiano Ronaldo: "Cristiano ha detto che è stato bello giocare nel Madrid perché è così, è molto bello giocare nel Real. Lui ha vinto 5 Champions, quattro con il Real, credo che a Madrid ci sia tutto per permettere ai giocatori di vincere la Champions: poi ha un contratto, è normale che resti. Abbiamo con il bel gioco, con i migliori giocatori in ogni ruolo, con un ottimo allenatore: tutto questo insieme fa sì che questo Real Madrid sia magico, una squadra che ricorda quella dell'epoca di Bernabeu, di Di Stefano. È storico quello che abbiamo fatto, non è assolutamente facile: vogliamo continuare a scrivere la storia, vogliamo vincere anche la prossima Champions League".