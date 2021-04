Secondo Le Parisien, Florentino Pérez sta pensando da mesi ad una strategia per poter finanziare il colpo Kylian Mbappé. Un piano che passa attraverso la vendita di alcuni giocatori, ma anche tramite l'aiuto delle banche. Il quotidiano francese spiega che "il Real Madrid ha il sostegno di diverse banche, che ritengono il club sufficientemente solvibile, e sono disposte a concedere un prestito per garantire l'arrivo della stella francese in Spagna", dice Le Parisien.



Ma non è tutto: l'arrivo di Mbappé rappresenta un motivo importante per Zinedine Zidane affinché possa restare al Real Madrid, e l'approdo del connazionale a Valdebebas renderebbe tutto più facile.