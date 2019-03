Ecco l'undici scelto da Zinedine Zidane per il suo nuovo debutto al Real Madrid. Fuori Reguilon, Ceballos e Courtois, porta affidata a Keylor Navas, Isco in mediana, Bale, Benzema e Asensio nel tridente offensivo. Spazio anche a Marcelo, che torna titolare. Questo l'undici comlpeto per la sfida al Celta Vigo: Neylor Navas; Odriozola, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Kroos, Isco; Bale, Benzema, Asensio.