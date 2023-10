Ilperde in casa contro il Real Madrid per 2-3 ma esce a testa alta e tra gli applausi del Maradona. Nel post partita arrivano le dichiarazioni di- "Il risultato non mi sembra giusto, ci stava un pareggio. Vedendo anche le statistiche, i momenti della partita. Abbiamo iniziato bene, fatto un gol su corner (ci avevamo lavorato). Poi abbiamo preso gol su una costruzione bassa ma può succedere, è il nostro gioco, una nostra qualità. Per il resto della partita siamo riusciti ad uscire dal basso arrivando ad avere occasioni. Sbagliare fa parte del gioco, non mi è piaciuta la reazione dopo l'1-1, ci siamo fatti imbucare poi a centrocampo da Bellingham. Abbiamo corretto questa cosa all'intervallo e per fortuna non era troppo tardi. In questi momenti in cui soffri devi chiudere il centro del campo e mandare il gioco sulle fasce. Ho ricaricato la squadra. Mi è piaciuto il secondo tempo: siamo partiti forte palleggiando bene e pareggiando, il Maradona ci ha aiutato. I ragazzi hanno messo pressione, peccato che abbiamo preso questo gol sfortunato su un corner che forse non c'era. Secondo me Ancelotti può parlare del rigore contro, noi di questo. È un peccato il risultato".- "Mi è piaciuta la risposta del pubblico a fine partita, significa che i tifosi conoscono il calcio. È sempre difficile perdere, per fortuna ci sono ancora 4 partite di Champions. La doppia sfida con l'Union Berlino sarà decisiva. Vanno tenute tutte le cose fatte bene e stasera ne abbiamo fatte tante. Dovremo essere in grado di far passare i momenti di temporale".- "Secondo me abbiamo giocato alla pari con il Real Madrid, questo significa che dobbiamo credere nei nostri mezzi. Quando giochi contro i migliori club del mondo ci sono giocatori importanti, dei campioni. Ma non è un problema di singoli stasera, più il fatto che potevamo fare meglio dopo l'1-1 e soffrire meno. L'importante è stato ripartire".- "Spero di ritrovare Rrahmani e Juan Jesus, poi dopo ci sarà da scegliere. La coppia Ostigard-Natan funziona molto bene, sono contento delle loro performance. Molto meglio così per il futuro della squadra".- "Non penso sarà Zielinski il rigorista. Di solito la guerra è per tirarli e per far finire la guerra c'è una lista. Se poi non la vogliono seguire è scelta del primo sulla lista a chi cederlo. Dopo aver segnato l'ultimo rigore era giusto che lo tirasse ancora Zielinski. Non avrebbe potuto calciarlo meglio".