Gareth Bale ha giocato l’ultima stagione in prestito al Tottenham e, dopo l’Europeo tornerà al Real Madrid. Lì con Zidane i rapporti non erano idilliaci, ma con il ritorno di Ancelotti le cose potrebbero cambiare. Durante la conferenza stampa della vigilia dell’ultima amichevole del Galles in vista dell’Europeo, contro l’Albania, il gallese ha rilasciato queste dichiarazioni.



“So che Carlo Ancelotti è un grande allenatore. Mi trovo bene con lui e siamo stati molto bene in passato. Ho parlato con lui quando abbiamo giocato contro l’Everton a inizio stagione. Ci siamo abbracciati e abbiamo avuti una piccola chiacchierata molto gradevole. Ora sono concentrato sulla nostra preparazione e su quello che succederà all’Europeo. Al resto ci penseremo dopo”.