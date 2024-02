Real Madrid-Girona, Ancelotti in emergenza totale: non ha difensori centrali per lo scontro diretto

Parte médico de Rüdiger.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 10, 2024

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Registrati per vedere gratis Real-Girona

GUARDA SU DAZN REAL MADRID-GIRONA

Tegola per ila poche ore dallo scontro diretto con ilal Santiago Bernabeu (calcio d'inizio ore 18.30):- Sembrava pronto al rientro, il tedesco era tornato a lavorare con il gruppo e c'era grande ottimismo in casa Real sulle possibilità di riavere l'ex Chelsea per il Girona. Nulla da fare,: come comunicato dal club madrileno, il centrale ha una lesione al vasto laterale della zona sinistra, i danni sono maggiori di quanto si pensasse e, riferisce la stampa spagnola, ne avrà ancora per un paio di settimane.- Brutta notizia per il Real e per Ancelotti, che contro il Girona e potenzialmente anche nell'andata degli ottavi di UEFA Champions League contro il Lipsia. Edersta recuperando dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio ma ne ha ancora per un mese, Davidha concluso in anticipo la stagione per la rottura del crociato, Nachosoffre di un sovraccarico muscolare e potrebbe recuperare ma solo per la trasferta di Lipsia).- Chi giocherà al centro della difesa contro il Girona dunque? Il Real Madrid è in emergenza totale e inventerà una retroguardia tutta nuova. Lucase Ferlandsulle fasce, al centro saranno adattati due giocatori fuori ruolo: Dani, di norma terzino, e Aurélién, centrocampista centrale.- La posta in palio è altissima nella sfida al Santiago Bernabeu, ci si gioca la vetta de LaLiga. Il Real Madrid guida al momento la classifica con 58 punti, ma il Girona insegue a sole due lunghezze di distanza (56 punti) e in caso di vittoria può operare il sorpasso ai danni dei blancos.- Real Madrid-Girona, calcio d'inizio alle 18.30, sarà trasmessa in tv e streaming da DAZN e sarà possibile anche seguirla gratis.