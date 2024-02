Real Madrid-Girona, le formazioni ufficiali: Dovbyk e Vinicius recuperati, difese in emergenza

Real Madrid-Girona è il match di cartello della 24esima giornata di Liga spagnola. I blanc-i-vermells hanno solo due punti in meno dei Blancos, sono la rivelazione europea dell'anno e cercano il sorpasso in testa alla classifica che arriverebbe con una vittoria dove nessuno in stagione ha mai vinto.



Ci sono quattro centrali su quattro infortunati per il Real Madrid, due su quattro squalificati e uno appena rientrato (Juanpe, comunque titolare) per il Girona; mancano Rudiger, Alaba, Militao, Nacho, Courtois da una parte e Yangel Herrera, Blind, David Lopez e l'allenatore Michel dall'altra.



4-3-1-2 per Ancelotti con Bellingham dietro al recuperato Vinicius e Rodrygo, in difesa vengono adattati Tchouameni e Carvajal con Camavinga in mediana e Vazquez da terzino. In porta confermato Lunin. Altro recupero importante è quello di Dovbyk per i catalani, dietro di lui Portu, Savinho e Tsygankov. In regia Aleix Garcia, Ivan Martin arretra il suo raggio d'azione.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



REAL MADRID: Lunin; Vazquez, Carvajal, Tchouameni, Mendy; Kroos, Camavinga, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr.



GIRONA: Gazzaniga; Couto, Juanpe, Eric Garcia, Miguel Gutierrez; Aleix Garcia, Martin; Tsygankov, Portu, Savinho; Dovbyk.