Real Madrid-Girona: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Alzi la mano chi avrebbe mai ipotizzato che il Girona si sarebbe giocato una sfida decisiva per l'assegnazione del titolo in Liga: ma così è: Al Santiago Bernabeu, il prossimo 10 febbraio, ci sarà la sfida tra il Real Madrid e il Girona, un incontro che, dopo 23 giornate di campionato, vale il primato della graduatoria spagnola. Il pronostico è per la squadra di Ancelotti - che all’andata ha inflitto ai rivali l’unica sconfitta del campionato e attualmente 1° a +2 dai catalani -, ma il Girona vuole continuare a sognare e si gioca un sorpasso che può risultare decisivo.



REAL MADRID - GIRONA



Data: Domenica 10 febbraio 2023

Orario: 18.30

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN



PROBABILI FORMAZIONI -



REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Vazquez, Carvajal, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Rodrygo, Bellingham, Vinicius.



GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga, Yan Couto, Eric García, Bling, Miguel Gutiérrez; Herrera, Aleix García; Tsygankov, Iván Martín, Savinho; Portu. All.: Michel