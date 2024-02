Real Madrid-Girona LIVE, le formazioni ufficiali: Bellingham contro Dovbyk, recupera Vinicius

Redazione CM

Sembra incredibile, ma è così: Real Madrid-Girona del 10 febbraio può marcare un prima e un dopo nella storia di questa Liga. I sorprendenti catalani, da candidati principali alla retrocessione ai blocchi di partenza, sono arrivati alla 24esima giornata a soli due punti dalla squadra di Ancelotti che guida la classifica. Pertanto, in caso di vittoria, si ritroverebbero da soli al primo posto con quasi due terzi di stagione alle spalle.



Le due squadre arrivano in condizioni abbastanza simili: un pareggio casalingo all'ultima giornata, 1-1 con l'Atletico nel derby per il Real Madrid e 0-0 con la Real Sociedad per il Girona. E anche la situazione assenze non sorride a nessuno. Ancelotti infatti ha perso per infortunio tutti e quattro i suoi difensori centrali e deve adattare Carvajal (terzino) e Tchouameni (centrocampista), Michel, tecnico degli ospiti anche lui squalificato, deve rinunciare a David Lopez, Blind e Yangel Herrera, tutti out per squalifica. Il Real Madrid non ha mai perso in casa, il Girona non ha mai perso in trasferta nelle precedenti 23 partite di Liga.



Dalla cintola in su, però, ci sono tonnellate di talento: dalla sfida tra i fantasisti Vinicius Jr e Rodrygo da una parte e Savinho e Tsygankov dall'altra al confronto tra i due capocannonieri del torneo, Bellingham e Dovbyk autori di 14 reti a testa fin qui, il match abbonda di temi. Le redini del centrocampo sono affidate a Kroos e ad Aleix Garcia, i cervelli delle rispettive squadre.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



REAL MADRID: Lunin; Vazquez, Carvajal, Tchouameni, Mendy; Kroos, Camavinga, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr.



GIRONA: Gazzaniga; Couto, Juanpe, Eric Garcia, Miguel Gutierrez; Aleix Garcia, Martin; Tsygankov, Portu, Savinho; Dovbyk.