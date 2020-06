e alla fine, inevitabilmente, sono saliti a 32.che, dall’angolo alto dell’area dell’Eibar ha stampato la palla nell’angolo alto della porta di Dmitrovic.favorito anche da un atteggiamento difensivo con poco criterio dell’Eibar. Ma nell’altro tempo è cambiato tutto. Il Real è uscito dal campo e il più modesto Eibar si è preso la scena, ha colpito una traversa e segnato il suo meritatissimo gol.Il 2-0 mdridista è arrivato con un contropiede fantastico, iniziato da Sergio Ramos, raffinato da Benzema e rifinito dall’altruista Hazard ancora per il capitano del Real che ha messo la palla in rete a porta vuota.con questa rete ha raggiunto l’olandese. L’Eibar ha mostrato coraggio, un po’ di gioco almeno fino al limite dell’area madridista,, che nei due anni e mezzo di Fiorentina non era mai riuscito a imporsi. Nella nuova squadra, nonostante sia arrivato a gennaio, è il punto di riferimento. Ma per pensare di contrastare il Real, quando nei primi 45' era il vero Real, ci voleva ben altro.: scambio in verticale Hazard-Benzema-Hazard, botta del gioiello belga respinta da Dmitrovic, palla poi agganciata al limite dell’area da Marcelo e scaraventata con un terrificante esterno di sinistro del brasiliano nell’angolo più lontano.Ha schierato la migliore argenteria di casa e non ha avuto problemi, come invece è capitato nel secondo tempo quando ha inserito gli svogliati (a cominciare da Bale) uomini della panchina. Difesa solidissima con Varane su Kike (lo ha dominato), centrocampo di peso (con Casemiro), di tecnica (con Modric) e di spessore tattico (con Kroos), attacco straordinario con Benzema e HazardLa curiosità è che nel tabellino dei marcatori non è apparso il nome di un solo attaccante: i gol sono arrivati da due difensori e un centrocampista.. A inizio ripresa, Zidane ha tolto Carvajal (non stava bene) e ha fatto entrare Mendy sulla fascia destra, non proprio la sua zona di competenza. Ma dal primo minuto del secondo tempo il Real ha deciso di non giocare più e nemmeno di correre, di contrastare, di gestire, dando di sé una brutta immagine e favorendo il recupero dell’Eibar. Che è arrivato alla conclusione per due volte con Edu Exposito, ha colpito la traversa con Sergio Enrich (in anticipo su Varane), appena entrato, e ha segnato un meritatissimo gol con una fortunosa deviazione di Pedro Bigas (palla finita fra le gambe di Courtois), anche lui entrato pochi istanti prima, su sventola di De Blasis. Era il 15', il Real aveva staccato la spina e l’Eibar ha avuto con l’ex Pedro Leon la grande occasione per il 3-2, stavolta Courtois ha fatto una paratona.. Zidane si era preoccupato e aveva cambiato gli esterni, Hazard e lo spento Rodrygo, per far entrare Vinicius e. Era uscito anche Sergio Ramos (dentro Militao) col ghiaccio sulla coscia destra. Mentre l’Eibar ha attinto nuove energie dai giocatori subentrati in corsa, il Real con i cambi ci ha rimesso e anche tanto. Per due volte Casemiro è stato graziato del secondo giallo, l’espulsione del brasiliano avrebbe creato un problema ancora più serio. E’ finita 3-1, ma al 90' era l’Eibar la squadra ad aver tirato di più: 9 a 6.Courtois 6,5; Carvajal 6 (1' st Mendy 5,5) Varane 6 Sergio Ramos 7,5 (16' st Militao 6) Marcelo 6; Modric 6 (39' st Valverde sv) Casemiro 5,5 Kroos 6,5; Rodrygo 5 (15' st Bale 4,5) Benzema 6,5 Hazard 7 (15' st Vinicius 5). A disposizione: Areola, Isco, Asensio, Diaz, Javi Hernandez, James Rodriguez, Altube. Allenatore: Zidane 6Dmitrovic 6; Rober Correa 6 Oliveira 6,5 Arbilla 5 (39' st Burgos sv) Rafa Soares 6 (12' st Pedro Bigas 6); Sergio Alvarez 6 Cristoforo 6,5; Orellana 6 (12' st Pedro Leon 6,5) Edu Exposito 7 De Blasis 6 (33' st Inui 6); Kike Garcia 5 (12' st Sergio Enrich 6,5). A disposizione: Yoel, Cubero, Charles, Diop, Quique, Tejero, Cote. Allenatore: Mendilibar 6ARBITRO: Cuadra Fernandes 5MARCATORI: 3' pt Kroos (R), 30' pt Sergio Ramos (R), 37' pt Marcelo (R), 14' st Pedro Bigas (E)AMMONITI: 2' st Casemiro (R) e 47' st Cristoforo (E) per gioco falloso, 40' st Mendilibar (allenatore Eibar) per proteste