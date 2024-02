Real Madrid, guai per Bellingham: 'Stup***ore' a Greenwood, La Liga apre un'indagine

Redazione CM

Jude Bellingham potrebbe subire una squalifica di entità non trascurabile dopo la vittoria del Real Madrid per 0-2 in casa del Getafe ieri sera. Un insulto al connazionale Mason Greenwood potrebbe infatti costare caro al numero 5 dei Blancos.



COSA E' SUCCESSO - Il Getafe ha presentato a La Liga un reclamo ufficiale perché secondo il club, Bellingham dopo un contrasto di gioco avrebbe chiamato Greenwood "r*pist", termine inglese che non possiamo trascrivere per intero e che si usa per definire chi usa violenza di tipo sessuale, commettendo reato di stupro. La commissione disciplinare ha anche assunto un esperto di lettura labiale per una perizia più approfondita, per il momento non ci sono reazioni ufficiali da parte del Real Madrid.



PERCHE' UN TERMINE COSI' FORTE? - Non è certo una giustificazione, ma Bellingham non ha usato, se davvero l'ha fatto, queste parole a caso. Greenwood, infatti, è stato indagato per tentato stupro e aggressione nei confronti della ragazza, che lo ha denunciato nel 2022. Le accuse sono cadute nel giro di un anno, ma questo non ha impedito al Manchester United di escludere l'esterno di attacco fino al prestito al Getafe concordato nell'ultimo giorno di mercato estivo. L'indagine è aperta e potrebbe portare a provvedimenti seri, dato che Greenwood non è stato condannato e quindi si tratta di diffamazione.