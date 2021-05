Mercoledì, a Stamford Bridge, si giocherà il ritorno della semifinale di Champions League fra Chelsea e Real Madrid. I blancos recupereranno Eden Hazard, il grande ex della partita, dal primo minuto. Il belga è arrivato due estati fa a Madrid e fin qui ha deluso le aspettative, anche, ma non solo, a causa di numerosi infortuni ed una forma fisica inadeguata.



Quella di Stamford Bridge sarà l’ultima grande occasione per lui per dimostrare di meritarsi di vestire la camiseta merengue. Se fallirà, secondo Don Balon, verrà messo sul mercato.