Tante volte è anche giusto fare autocritica e le ultime dichiarazioni di Eden Hazard vanno in questa direzione. In un'intervista concessa a L'Equipe il fantasista belga in forza al Real Madrid rivela: "Sono ingrassato di cinque chili durante le vacanze. Sono il tipo di persona che mette su peso facilmente ma li perdo altrettanto rapidamente". Si dice felice a Madrid e ammette: "E' un sogno essere qui: quando da piccolo giocavo a calcio i giardino mi immaginavo con questa maglia e poi Zidane è il mio idolo quindi ha molta influenza su di me".

Infine un affondo in merito alle voci che lo accostavano al Psg prima di passare dal Chelsea alla Spagna: "Il club francese ha provato a prendermi più di una volta, ma non volevo tornare in Ligue1 in un club che non fosse il Lille. Ho sempre detto no al Paris Saint Germain".