Eden Hazard, centrocampista del Belgio e del Real Madrid, ha parlato in un’intervista a L’Equipe: "Al Chelsea forse ho vissuto il mio periodo migliore. Al Real ho giocato bene nella gestione Zidane, abbiamo parlato quando è andato via, era triste perché non ero riuscito a rendere come ci si aspettava. Con Ancelotti parlo poco, ci ho parlato cinque minuti all’inizio della stagione, ma io non parlo mai molto con gli allenatori. Non sono uno di quelli che vanno da un allenatore e gli dicono che deve fare questo o quello”