Dopo il grande mercato in entrata nel mese di giugno, con gli arrivi di Hazard, Rodrygo, Militao, Jovic e Mendy, il Real Madrid si è concentrato sulle uscite. L'ultima, in ordine cronologico, è quella di Raúl de Tomás al Benfica. In totale, considerando anche l'addio di Kovacic, i Blancos hanno già guadagnato 95 milioni di euro, a cui potrebbero aggiungersi 5 milioni di bonus nella trattativa che ha portato Marcos Llorente all'Atletico Madrid. Il ricavo, dunque, è di 100 milioni, cifra spesa per la firma di Eden Hazard. Il totale di uscite, però, è pari a 298 milioni, motivo per cui - in attesa di ufficializzare Theo Hernandez al Milan - Florentino Perez punta a sfoltire nuovamente la rosa.