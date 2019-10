In uno speciale su di lui a Realmadrid TV, Eden Hazard ha parlato del suo momento a Madrid e delle vicissitudini di mercato che l'hanno portato a lasciare il Chelsea: "Dopo il mondiale 2018 volevo già lasciare Londra per venire al Real Madrid ma non fu possibile. Parlai sia con Florentino Perez che con Modric e capii che al Bernabeu mi volevano tutti" ha dichiarato il belga. Poi un affondo sul peso della numero 7 che era stata di un certo Cristiano Ronaldo: "Portare questo numero dopo Cristiano non è facile, ha molta storia".