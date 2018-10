La decisione del Real Madrid arriverà alle 19, quando si riunirà il consiglio d’amministrazione: l’addio di Julen Lopetegui alla panchina è praticamente certo dopo il crollo contro il Barcellona, mentre i traders “ufficializzano” già Antonio Conte. La quota sull’ex ct azzurro ai Blancos, riferisce Agipronews, è crollata nelle ultime 24 ore, fino all’attuale 1,14; praticamente una certezza per i bookmaker internazionali, che danno come seconda scelta Santiago Solari, allenatore del Real B, ma solo a 3 volte la posta. In quota resiste anche Arsene Wenger, a 5,00, mentre Guti è ora lontanissimo a 11,00.