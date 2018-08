Sono 30 i convocati di Julen Lopetegui per il Trofeo Santiago Bernabeu che andrà in scena questa sera e che vedrà il Real Madrid affrontare il Milan. C'è anche Luka Modric, altro messaggio negativo in chiave mercato per l'Inter.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Navas, Casilla, Luca, Lunin, Courtois.

Difensori: Carvajal, Vallejo, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Reguilón, Javi Sánchez, S. López.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, M. Llorente, Asensio, Isco, Ceballos, Odegaard, F. Valverde.

Attaccanti: Benzema, Bale, Lucas Vázquez, B. Mayoral, Raúl de Tomás e Vinicius.