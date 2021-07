Un'operazione economica dai contenuti economici astronomici, assolutamente non in linea con la tanto sbandierata politica dell'austerità dettata dalle difficoltà provocate dalla pandemia. A maggior ragione se David Alaba, una volta abbandonato il Bayern Monaco in scadenza di contratto, ha deciso di accasarsi al Real Madrid da parametro zero.



E' il quotidiano tedesco Der Spiegel a rivelare i contenuti del contratto quinquennale sottoscritto dal difensore austriaco con la società spagnola, che gli frutterà un totale di 126,5 milioni di euro lordi. Il suo ingaggio a stagione sarà di 19.47 milioni (11 netti), a cui va aggiunto un premio alla firma di 17,7 milioni. A questi costi si aggiungono quelli "accessori" per il Real Madrid, che corrisponderà una commissione di oltre 5 milioni all'agente Pini Zahavi per l'intermediazione e oltre 6 al padre e procuratore di Alaba.



Un affare per certi versi incomprensibile, se si pensa che l'ex capitano Sergio Ramos, lasciato andare senza troppi complimenti al Paris Saint-Germain, guadagnava poco di più e che alla fine - dopo aver perso anche Varane per 50 milioni di euro - Florentino Perez si è ritrovato a spendere oltre 29 per un giocatore come Alaba che ipoteticamente avrebbe dovuto arrivare a costo zero.