Real Madrid, i sorprendenti colori delle nuove maglie per la prossima stagione

Real Madrid e Adidas hanno intenzione di rivoluzionare i kit per la prossima stagione. Lo rivela Marca. Dopo alcuni anni in cui il blu, il nero e il viola avevano prevalso sulle altre tendenze, per la prossima stagione sono stati pensati due kit dagli stili e dai colori azzardati. Il primo ovviamente sarà Blanco. Ma il secondo e il terzo saranno di due colori poco (o per nulla) utilizzati nella storia del club: saranno arancioni... e marroni!



Come ricorda sempre Marca, il Real Madrid giocava già in arancione dieci anni fa, nella stagione della Decima. Il colore portò fortuna alla squadra allora guidata da Carlo Ancelotti, protagonista con questa divisa delle grandi serate, soprattutto in Europa. Da ricordare, la vittoria agli ottavi contro lo Schalke per 1-6.



Tuttavia, il Real Madrid non ha mai giocato in marrone nella sua storia. Adidas ha vestito il Real Madrid negli ultimi anni con colori insoliti nella storia del Real Madrid, dove rosso, rosa, verde e arancione sono i più rischiosi, ma il fornitore sportivo fa un ulteriore passo avanti con un colore (marrone) che non è molto comune nel mondo del calcio.



Quali squadre di calcio vestono di marrone?

Non sono molte le squadre che solitamente optano per il marrone nelle loro divise, ricorda Marca. La squadra più riconoscibile con questo colore è la tedesca St. Pauli, che ha come protagonista il marrone nella sua prima divisa. Recentemente, PSG o Arsenal l'hanno avuta nelle loro divise, sempre ovviamente come l'avrà il Real Madrid, in alternativa alla prima maglia.