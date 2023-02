I Blancos stanno attraversando un periodo tortuoso. La sconfitta con il Maiorca, nell’ultima giornata di Liga, ed il caso Vinicius, hanno portato il presidente Florentino Perez a pensare al futuro. L’idea è quella di ringiovanire la rosa. Detto ciò, il giornale El Nacional ha sostenuto che, in estate, potrebbero esserci dei movimenti per portare in casa Chiesa o Vlahovic.