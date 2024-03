Real Madrid: il Bayern Monaco fissa il prezzo per Davies

Il futuro di Alphonso Davies potrebbe essere lontano dalla Germania. Infatti il Real Madrid è pronto ad acquistarlo o nel 2024,o nel 2025, quando scadrà il suo contratto. Per questo il Bayern Monaco per evitare di perderlo a zero avrebbe fissato il prezzo per lasciar partire il laterale canadese: 70 milioni , lo riporta Bild.



I DETTAGLI- La possibile partenza del terzino canadese classe 2000 potrebbe scatenare un effetto domino che potrebbe riguardare da vicino anche il Milan, dal momento che i bavaresi potrebbero piombare su Theo Hernandez. In 18 presenze nell'attuale Bundesliga il terzino ha messo a referto 1 gol e fornito 3 assist. Non solo Mbappé quindi il Real Madrid sembra essere intenzionato a costruire una squadra formidabile.