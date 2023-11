L'attesa del debutto ufficiale dicon ilsembra sempre più quella per Godot nella celebre opera di Samuel Beckett:. Il baby turco sembrava pronto per scendere finalmente in campo con le merengues con ilin Champions League o domani contro ilne LaLiga, ma un nuovo intoppo ha cambiato i piani. Le prime avvisaglie nella serata con i portoghesi,in conferenza stampa non ha chiarito la natura del problema, ma ha spiegato come lo stop sia arrivato a sorpresa: "Purtroppo è successo prima della partita contro il Braga. Non sembrava niente, ma continua a dargli fastidio. Non è una cosa grave... E' evidentemente depresso perché è giovane vuole giocare.. Abbiamo tutta la pausa per recuperarlo al meglio". Ci ha pensato poi la stampa spagnola a dare un quadro più chiaro della situazione: una- Quattro settimane dunque per provare a rimettere in sesto il turco classe 2005 e permettergli di muovere i primi passi ufficiali da madridista a dicembre, quando il Real affronterà. Mastica amaro Guler, come sottolineato da Ancelotti, perché non era questo l'inizio di avventura che si aspettava il fantasista, nel pieno di un vero e proprio calvario che non sembra dargli tregua.: il primo durante la tournée negli Stati Uniti, unache lo ha fermato ai box fino alla fine di settembre; neanche il tempo di recuperare e subito un altro guaio, questa volta unaper un altro mese di stop. Contro il Rayo Vallecano la prima convocazione, primo passo di una gestione prudente e oculata da parte di Ancelotti e del suo staff. Anche questo però non è bastata a evitare un nuovo infortunio, con cui Arda dovrà fare i conti nelle prossime settimane.- Un intoppo che cambia i piani a breve termine del Real Madrid, ma non quelli sul lungo periodo. In estateha fatto un grande sforzo per sottrarlo ale soffiarlo alla folta e agguerrita concorrenza, che vedevain prima fila: nonostante la presenza di una clausola rescissoria da, le merengues hanno investito, garantito al club turco ile, alla firma, ha corrisposto al padre e procuratore del giocatore una, che ha portato l'affare a una cifra complessiva intorno ai. Un investimento coraggioso per un 18enne, un investimento che il Real vuole difendere perché ritiene Arda Guler un asset prezioso per il futuro del club, così come lalo ritiene un punto fermo della Nazionale per i prossimi anni. Superare la delusione per un altro stop che rimanda il debutto in blanco e tornare più forte, è questa la missione che Guler e il Real si sono prefissati per le prossime settimane.@Albri_Fede90