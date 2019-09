Le voci su un esonero di Zinedine Zidane da parte del Real Madrid si fanno sempre più insistenti dopo la pesante sconfitta in Champions League per mano del Paris Saint Germain e tra la varie candidature spunta quella a sorpresa di Hugo Sanchez. L'ex calciatore messicano si è espresso così sull'argomento: “Ho parlato con Florentino Perez e vorrei che sapesse che mi sento pronto per un incarico come questo. Ho 61 anni, ma non mi tremerebbero le gambe nell'allenare i giocatori attuali”.