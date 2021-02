Il futuro di Odegaard dipende da quello di Zidane. Secondo Eurosport, se al termine della stagione l'allenatore francese venisse confermato sulla panchina del Real Madrid il giovane difensore spingerebbe per restare all'Arsenal, dove è approdato in prestito nel mercato di gennaio. Sembra che i Gunners siano interessati a ingaggiarlo a titolo definitivo.