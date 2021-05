"Tic, tac, tic, tac. Inizia il conto alla rovescia del Real Madrid per l'acquisto di Kylian Mbappé". Josep Pedrerol, giornalista molto vicino alle vicende di casa Real Madrid, ha aperto così l'edizione del programma tv El Chiringuito de Jugones. "Il count-down per il grande colpo di Florentino Perez è cominciato. Mbappé giocherà con i blancos", le dichiarazioni del noto presentatore.

Quindi, con o senza Zidane, il talento del Paris Saint-Germain resta sempre l'obiettivo numero uno per la prossima stagione.