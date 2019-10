La voce secondo la quale il Real Madrid potrebbe inserire Gareth Bale in una eventuale trattativa per Paul Pogba con il Manchester United è subito stata smentita dall'Inghilterra. Secondo il Mirror, i Red Devils non sarebbero interessati al profilo del gallese dal momento che i troppi infortuni occorsi a Bale nel corso della carriera fanno sorgere più dubbi che certezze per poter investire su di lui.