Il Real Madrid è pronto a trattenere Kepa Arrizabalaga. I Blancos, però, non hanno intenzione di spendere più di 20 milioni di euro per l'estremo difensore che non nasconde il suo desiderio di lasciare Stamford Bridge definitivamente. Lo spagnolo è anche pronto ad abbassare il suo stipendio pur di affermarsi a Madrid. Lo riporta il Sun che specifica come le Merengues sono pornte ad offrie Lunin come pedina di scambio al Chelsea.