Real Madrid, il piano per Hakimi

Il Real Madrid continua a costruire la squadra per il futuro. Secondo quanto raccolto da The Athletic, Achraf Hakimi è uno dei nomi in cima alla lista di Florentino Perez.



Il piano della società spagnola è molto semplice. L'ex esterno Inter ha un contratto in scadenza con il Paris Saint Germain al 30 giugno 2026 e a Parigi stanno monitorando la situazione. Due gli scenari possibili per i Blancos: ingaggiarlo nel 2025 a basso prezzo oppure nel 2026 a parametro zero, la medesima operazione effettuata con Davies e Mbappé.



Per Hakimi si tratterebbe di un ritorno. Cresciuto ne La Fabrica, dopo non aver avuto opportunità in prima squadra si è trasferito in prestito al Borussia Dortmund. In Germania è esploso a tal punto da spingere il Real Madrid a cederlo all'Inter per 43 milioni di euro nel 2020. Una stagione dopo, il PSG l’ha ingaggiato per 68 milioni di euro.