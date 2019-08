Il Real Madrid prepara l'affondo con il Paris Saint-Germain per arrivare a Neymar. Come scrive Marca, Florentino Perez pensa di inserire nell'affare, oltre a una quantità significativa di cash, i cartellini di Gareth Bale e quello di Keylor Navas. No, Luka Modric no: il croato non andrà a Parigi.