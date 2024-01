Real Madrid, il prezzo per Haaland è giusto...

Erling Haaland sempre più madrileno. La sensazione arriva dalla Spagna dove As racconta di un norvegese che non avrebbe chiuso la porta al Real Madrid che starebbe valutando il suo acquisto. Un trasferimento clamoroso che sarebbe avvantaggiato dalla clausola che l'attaccante del Manchester City ha nel suo contratto: un accordo che lo libererebbe per una cifra più vicina ai 100 che ai 200 milioni, si legge.