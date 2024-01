Real Madrid, il rinnovo di Vazquez non è una priorità

Il Real Madrid non ha fretta per Lucas Vazquez. Il contratto dell'esterno spagnolo con le merengues scade al termine della stagione ma, riferisce Bernabéu Digital, il suo rinnovo non è tra le priorità del presidente Florentino Perez, attivo su altri fronti.



Non è esclusa la permanenza di Vazquez a Madrid anche oltre la prossima estate, ma resta aperta chiaramente l'ipotesi di un addio a parametro zero con diversi club attenti alla situazione: tra questi anche la Juventus, accostata a più riprese al classe '91 negli scorsi mesi.