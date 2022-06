Una storia d'amore lunga nove anni, fatta di alti e bassi, di screzi e di trofei, di successi e di qualche polemica. Un rapporto talvolta difficile, arrivato al termine, ma che il gallese non potrà mai dimenticare. E in unapubblicata sui social ringrazia tutti:"Scrivo questo messaggio peri miei allenatori, lo staff e tutti i tifosi che mi hanno supportato.Sono arrivato quiche voleva realizzare ildi giocare per il Real Madrid. Vestire la maglia bianca, lo stemma sul mio petto, giocare al Santiago Bernabeu, vincere titoli e essere parte di tutta questa storia così famosa, vincere la Champions League.Ora mi guardo indietro, rifletto e dico onestamente cheEssere parte della storia di questo club e raggiungere quello che abbiamo raggiunto mentre ero un giocatore del Real Madrid è stata un'esperienza incredibile, che non dimenticherò mai.Grazia a Florentino Perez, Jose Angel Sanchez e la dirigenza per avermi dato questa possibilità. Insieme abbiamo creato momenti che vivranno per sempre nella storia del club e del calcio. E' stato un onore. Grazie".