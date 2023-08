Il Real Madrid deve riorganizzarsi dopo i numerosi infortuni che hanno colpito la rosa nel precampionato. Oltre a Thibaut Courtois e Arda Guler, c'è anche Eder Militao tra gli acciaccati. A tal proposito, il Real Madrid non si muoverà - almeno per il momento - sul mercato: Carlo Ancelotti ha scelto di promuovere Marvel, difensore spagnolo classe 2003 che prenderà il posto di Militao, salendo in prima squadra dal Real Madrid Castiglia. Lo riporta AS.