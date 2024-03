Real Madrid imbattibile con Mbappé? Non per Iago Aspas: 'Anche il Psg con lui, Messi e Neymar doveva esserlo'

Redazione CM

Avversario del Real Madrid quest'oggi con il suo Celta Vigo, squadra di cui ormai è una bandiera, l'attaccante ex Liverpool Iago Aspas ha avuto modo di commentare il probabile arrivo in estate alla Casa Blanca di Kylian Mbappé:



"Sarebbe una cosa positiva per la Liga, perché migliori saranno i giocatori e maggiore sarà l'impatto e l'introito economico che avranno", ha detto Aspas, che però ha qualche dubbio sulla possibilità che ne venga fuori una corazzata inarrestabile per chiunque. .



"Sulla carta è molto facile dire che il Real Madrid vincerà tutto con Mbappé, ma parlerà il campo. Anche il PSG doveva essere una bomba con Messi e Neymar, ma non ha vinto la Champions League in nessuno dei due anni in cui ha avuto a disposizione entrambi". Certo, il Psg non ha la stessa storia ed esperienza delle Merengues in campo europeo, ma il punto di Aspas rimane condivisibile, Il calcio, alla fine, non è matematica.



Mbappé ha comunicato da tempo l'intenzione di non attivare l'opzione multimilionaria di rinnovo di contratto con i parigini per un altro anno, fino al 2025, e dunque in assenza di cambi di rotta si svincolerà in estate, proprio per firmare con il Real Madrid.