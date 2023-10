Il Real Madrid blinda i suoi gioielli: come riferito da As, entro la fine del mese arriverà l'annuncio dei rinnovi di Eder Militao, Eduardo Camavinga, Rodrygo e Federico Valverde fino al 2028, e di Vinicius jr fino al 2027. Per tutti e cinque ci sarà una clausola rescissoria da un miliardo di euro.