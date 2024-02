Real Madrid in emergenza, la soluzione vincente di Ancelotti

Il Real Madrid vince in trasferta 0-1 contro il Lipsia grazie al gran gol dell’ex Milan Brahim Diaz, non senza soffrire. I Blancos erano in piena emergenza e attesi da due partite da dentro-fuori in tre giorni contro il Girona e il Lipsia. Risultato? Due vittorie 5 gol fatti zero subiti. Visti gli infortuni di Rudiger, Alaba e Militao, Ancelotti ha dovuto riorganizzare il reparto, arretrando sulla linea dei difensori Auriélien Tchouaméni, affiancandogli prima Carvajal poi Nacho. Il risultato è rimasto lo stesso con il francese che ha condotto due ottime partite da difensore centrale.



IL PUNTO - Il centrocampista francese classe 2000 non si è fatto trovare impreparato a questo esperimento di Ancelotti dovuto principalmente all’emergenza. Ma le partite che ha giocato da difensore fanno pensare a un calciatore che giocasse già da tempo in quella posizione. Si pensi alla diagonale difensiva eccellente per chiudere il passaggio diretto a Sesko lanciato a rete. Oltre comunque ad avere una struttura fisica che gli permette di reggere i contrasti e vincere i duelli aerei , essendo un centrocampista, è dotato di ottime qualità tecniche consentendo al Real un’uscita dal basso anche quando si è pressati. Sicuramente questo cambio è stato dettato dall’ emergenza ma Ancelotti qualora si ripresentasse questa situazione avrebbe una soluzione vincente in casa.