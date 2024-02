Real Madrid, indizio social su Mbappè? I tifosi impazziscono, ma c'è un motivo

Redazione CM

I tifosi del Real Madrid sognano. A poche ore dalla chiusura del mercato invernale e a partire dal giorno in cui i giocatori in scadenza saranno di fatto svincolati, il club spagnolo ha incendiato il mondo social con un criptico post, nel quale annuncia importanti novità in arrivo domani: impossibile non pensare a Kylian Mbappé, che secondo la Bild non rinnoverà col PSG e a Madrid guadagnerà 70 milioni in 5 stagioni, ma come spiega Marca si tratterebbe invece dell'annuncio di un nuovo sponsor che comparirà sulle maglie dei Blancos.



L'INDIZIO SOCIAL - Con grande probabilità Kylian Mbappé giocherà nel Real Madrid a partire dalla stagione 2024/25: il francese non firmerà il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno col club di Al Khelaifi. Alle ore 11 di oggi 1° febbraio, il Real Madrid ha postato su Twitter un breve video della durata di 20 secondi: sul terreno di gioco dello stadio Santiago Bernabeu è presente una scrivania con sopra con un pc portatile e, nello schermo, è possibile leggere la scritta "New", ovvero '"nuovo". Impossibile non fantasticare.