Il Real Madrid deve fare i conti con l'infortunio di Arda Guler. Il fantasista turco, approdato da poco a Madrid portando con sé molte aspettative, è stato vittima di un brutto infortunio durante la tournée negli Stati Uniti dei Blancos. Per lui si parla di una lesione al menisco interno del ginocchio destro, che lo costringerà verosimilmente ad un lungo stop.



IL COMUNICATO - Lo annuncia il Real Madrid attraverso i propri canali ufficiali, sottolineando che il giocatore dovrà fare ritorno a Madrid per iniziare le cure specifiche: "Dopo gli esami a cui si è sottoposto Arda Güler, è stata diagnosticata una lesione al menisco interno del ginocchio destro. Il giocatore si recherà a Madrid nelle prossime ore per proseguire con le cure specifiche."