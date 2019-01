Solari non vede Isco, Isco prende di mira Solari. Sempre dietro nelle gerarchie dell'allenatore del Real Madrid, il centrocampista spagnolo non riesce a trovare un posto da titolare nello scacchiere delle Merengues: Lucas Vazquez e Vinicius preferiti in avanti, Ceballos a centrocampo, per l'ex Malaga sembra proprio non esserci spazio. E la rottura tra le parti sta diventando sempre più evidente.



2 gare da titolare nelle ultime 16, fuori anche conto il Leganes in Coppa del Re, cosa che non è andata giù a Isco, tanto che, a ridosso della gara, il fantasista ha messo "mi piace" (rimosso più tardi), a un tweet di un tifoso che insultava Solari: "Ha messo Ceballos e ha preferito Casemiro fuori forma piuttosto che Isco". La Juve e il City osservano interessate.