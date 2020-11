Inizia subito con un gran riflesso su Asensio. Non può nulla sull’uno-due dei padroni di casa e neanche sul sigillo finale di Rodrigo.In difficoltà, spesso in ritardo, come in occasione del gol di Rodrigo che chiude il match.Fregato dal blocco di Casemiro, si lascia scappare Ramos che incorna per il raddoppio. Pessimo anche in uscita sul terzo gol del Real.Il migliore del reparto difensivoRetropassaggio killer a spedire in porta Benzema per il vantaggio dei padroni di casa. Già in calo da diverse partite, questa sera tocca il punto più basso da quando è in nerazzurro.L'anno scorso va a dominare sul campo del Barcellona, quest'anno surclassa la mediana del Real. Personalità da vendere e un assist di tacco che fa lustrare gli occhi.(Dal 33’ s.t.Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Sempre ben marcato, non riesce a prendere in mano il pallino dell'Inter.Nel primo tempo è tra i più timorosi e pensare che Conte lo ha preso affinché il cileno si facesse sentire proprio in partite come questa. Meglio nel secondo tempo, innesca Lautaro per l'azione che porta al momentaneo pareggio di Perisic. Ma lì davanti alla difesa non sembra a proprio agio.(Dal 43’ s.t..)Eccessivamente timido, spesso preso in mezzo da Vàzquez e Asensio. Sul gol di Rodrigo è tutta l’Inter a scivolare male.Gambe appesantite dalle critiche, inizia sbagliando tre appoggi. Arrivano segnali di risveglio con un tiro di piatto che però non coglie di sorpresa Courtois. Su assist di Barella il guizzo è più da cobra che da Toro e realizza il gol che riapre il match. Suo anche l’assist per Perisic. Si è sbloccato ma purtoppo questa sera all'Inter non basta.Conte gli dà ancora fiducia da punta e lui questa volta non tradisce. L’impegno è quello giusto già da un paio di partite, stasera trova anche il gol. Pericoloso anche count diagonale mancino.(Dal 33’ s.t.L'Inter fa e disfa. E prende altri tre gol.: Incolpevole su entrambi i gol dell’Inter.Puntata da calcetto e palla fuori di mezzo metro. Si sovrappone con continuità. n ritardo su Perisic, si lascia sorprendere dal croato per il pareggio nerazzurro.Per il centesimo gol con la maglia del Real esibisce la specialità della casa: svetta di testa e gira sul secondo palo.Bruciato da Lautaro in occasione del gol nerazzurro.Vince la sfida contro Hakimi.Lucida regia.(Dal 34’ s.t.È l'equilibratore dei suoi.Spreca una grande occasione masticando il destro. Dinamico, ma stasera poco pungente.Suona la prima sveglia alla retroguardia nerazzurra. Poi cala.(Dal 19’ s.t.Entra benissimo dalla panchina. Suo il terzo gol che chiude il match).Hakimi gli apparecchia un assist da non credere, lui non è uno da complimenti e purga immediatamente Handanovic. Divora un gol clamoroso lisciando il pallone.Prova qualche giocata ma non illumina.(Dal 19’ s.t.: Scappa sulla fascia e brucia mezza Inter per correre dritto verso la porta di Handanovic e servire l'assist a Rodrygo)Rischia grosso facendosi recuperare dall'Inter, ma non perde la calma e alla fine porta a casa tre punti che possono risultare decisivi nel passaggio del girone.