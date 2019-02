Totalmente de acuerdo con De la Red,pero cuando no gozas de las misma oportunidades que tus compañeros la cosa cambia... aún así sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas! Hala madrid!! — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) 7 febbraio 2019

Dopo tante polemiche e discussioni, il fantasista delprende posizione sulla sua delicata situazione: "Sono totalmente d'accordo con De la Red (che aveva detto che il Real non aspetta nessuno, ndr) però quando uno non gode delle stesse opportunità dei suoi compagni la cosa cambia... continuerò lavorando e lottando al massimo in attesa di queste opportunità. Hala Madrid".